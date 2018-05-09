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Несмотря на политику властей и угрозы радикалов, киевляне почтили память павших
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Несмотря на политику властей и угрозы радикалов, киевляне почтили память павших 

Вести.Ru 1 час назад
В праздничных мероприятиях в честь Дня Победы на Украине, несмотря на политику украинских властей, запретивших советскую символику, и на угрозы радикалов сегодня приняли участие 460 тысяч человек. Во главе «Бессмертного полка» в Киеве встали сами ветераны. Колонна растянулась на сотни метров, люди пели военные песни.
Улица, с которой началось шествие, едва вместила всех желающих. Киевляне прошли к парку Вечной славы, где возложили цветы к вечному огню. Им пытались помешать националисты. Они выхватывали плакаты и оскорбляли ветеранов. Тех, кто сопротивлялся, пытались бить.
А утром экстремисты облили зеленкой главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева, когда он направлялся возлагать цветы к Вечному огню.
Именно в День Победы радикалы решили объявить войну журналистам, осмелившимся о празднике рассказать. Группы крепких людей заблокировали телеканал «Интер» и требуют запретить трансляцию концерта к Дню Победы. Радикалов взбесил анонс, где канал объявил, что стыдно называть улицы украинских городов именами нацистских преступников.
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