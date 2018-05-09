«Не борется с нацистами»: Пушков упрекнул Порошенко в безнравственности

Ранее Порошенко отметил приоритетную роль украинских солдат в победе во Второй мировой войне. Он заявил, что она вряд ли бы закончилась без вклада миллиона украинских граждан.

Порошенко в своем репертуаре: по его словам, именно украинские солдаты и генералы победили нацизм. Как всегда, его точка зрения исторически недоказуема. И невдомек главе Украины, что безнравственно отделять солдат-украинцев от всех советских воинов, победивших Гитлера.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 мая 2018 г.

Пушков упрекнул Порошенко в безнравственности, подчеркнув, что отделять украинских солдат от остальных советских воинов нельзя.

"Порошенко искусственно выделяет роль украинцев в победе над нацистами Гитлера, но отказывается бороться с собственными нацистами, атакующими шествие Бессмертного полка. Пафос президента Украины полон фальши", — написал сенатор.