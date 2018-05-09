«Не борется с нацистами»: Пушков упрекнул Порошенко в безнравственности 

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что нацизм победил прежде всего украинский солдат.
Ранее Порошенко отметил приоритетную роль украинских солдат в победе во Второй мировой войне. Он заявил, что она вряд ли бы закончилась без вклада миллиона украинских граждан.
Порошенко в своем репертуаре: по его словам, именно украинские солдаты и генералы победили нацизм. Как всегда, его точка зрения исторически недоказуема. И невдомек главе Украины, что безнравственно отделять солдат-украинцев от всех советских воинов, победивших Гитлера.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 мая 2018 г.
Пушков упрекнул Порошенко в безнравственности, подчеркнув, что отделять украинских солдат от остальных советских воинов нельзя.
"Порошенко искусственно выделяет роль украинцев в победе над нацистами Гитлера, но отказывается бороться с собственными нацистами, атакующими шествие Бессмертного полка. Пафос президента Украины полон фальши", — написал сенатор.
Накануне Порошенко резко высказался против акции «Бессмертный полк», ежегодно проходящей в память об участниках войны. Глава Украины заявил, что миссия шествия — «участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами». В российской Госдуме заявили, что у Порошенко «нет совести», а подобные высказывания являются оскорбительными для ветеранов.