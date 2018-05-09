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Враг не пройдет: украинские радикалы объявили войну местному телеканалу
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Враг не пройдет: украинские радикалы объявили войну местному телеканалу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Представители запрещенной в России ультраправой партии «Национальный корпус» заблокировали редакцию «Интер» утром 9 мая. «З60» разобрался в причинах случившегося.
7 мая украинский блогер Thirteen на своей странице в Twitter опубликовал фрагмент концерта, посвященного Дню Победы, который должен был выйти в эфир 9 мая. На сцене Андрей Доманский и Анастасия Даугуле говорили о важности этой даты в истории Украины и призывали не называть улицы именами «фашистских преступников». Несмотря на то, что сидящие в зале люди одобрительно реагировали на слова ведущих, видео собрало множество негативных комментариев.
Позиция телеканала «Интер» вызвала раздражение партии «Национальный корпус»: на странице организации в Facebook появился пост, в котором ее участники выразили сожаление по поводу того, что канал нельзя сжечь, а также обвинили СМИ в манипуляции общественным сознанием в пользу России. Сейчас запись в социальной сети недоступна. Позиция Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания оказалась более умеренной: ведомство призвало канал внести изменения ко Дню Победы, так как концерт, который должен выйти в эфир вечером 9 мая, фиксирует советские стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальностью, в которой Украина живет сегодня. Нацсовет настоятельно попросил СМИ воздержаться от контента, который мог бы привести к повышению уровня радикализации и ненависти в обществе.
Среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто поддержал телеканал «Интер». Хвалили за за смелость и разрыв «заамериканеных шаблонов в Киеве».
На своей странице в Facebook канал активно проводит промокампанию концерта ко Дню Победы. 9 мая опубликовали фотографии, которые были сделаны во время проведения акции «Бессмертный полк».
Утром 9 мая стало известно, что представители партии «Национальный корпус» заблокировали здание телеканала «Интер». Требования просты: снять «антиукраинский» концерт с эфира и лишить канал лицензии на вещание. В ходе акции вывеску с названием СМИ перекрасили в цвета национального флага, а вход обклеили стикерами. Также активисты устроили танцы около редакции «Интера».
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