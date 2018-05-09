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На украинца завели дело за буденовку
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Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов

На украинца завели дело за буденовку 

Вести.Ru 9 минут назад
В украинской Полтаве сотрудники полиции изъяли у одного из участников торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, буденовку с серпом, молотом и пятиконечной звездой.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины, буденовку надел 41-летний мужчина, который принимал участие в памятном шествии. По этому факту завели уголовное дело в рамках закона о декоммунизации.
В целом мероприятия ко Дню Победы в городе прошли спокойно, добавили в пресс-службе.
Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с мая 2015 года.
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