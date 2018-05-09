На каких территориях Советского Союза за 100 лет полностью изменилось население

Западная Украина

Украина в том виде, в каком мы знаем ее сейчас, обязана Советскому Союзу. Самые западные ее территории до того как стали частью СССР, были заселены в основном совсем не украинцами. Западная Украина в составе прежне польской Восточной Галиции и румынской Северной Буковины вошла в состав СССР в 1939-1940 годах по условиям секретных пунктов пакта Молотва-Риббентропа.

Эти регионы в составе СССР стали Закарпатской, Львовской и Черновицкой областями современной Украины. Но на момент советской оккупации украинцев там было гораздо меньше, чем сейчас. Например, в Львове 63% населения говорили на польском языке, 24% на идише, и всего лишь 7,8% на украинском.

Зачастую эти цифры позволяют многим недальновидным авторам заявлять о том, что в польской Западной Украине украинцев почти не было, и украинскими эти земли сделал Сталин. Однако это передергивание фактов и преувеличение. Украинским было большинство крестьянского населения в польской Львовской области, окружавшей город. Но сам город Львов украинским не был уже несколько веков.

При советской власти эти украинские крестьяне и стали основным населением города, а поляки и евреи исчезли оттуда во время Второй мировой войны, в первую очередь стараниями нацистов. Что делал с евреями Третий Рейх всем известно, а украинцев и поляков в таких спорных регионах нацисты сталкивали лбами, поддерживая украинцев — пример тому резко антипольские украинские национальные движения вроде ОУН и УПА. Поэтому по переписи населения СССР в 1959 году в Львовской области проживало по 1,8 миллиона русских и украинцев, и всего 9 тысяч поляков и 30 тысяч евреев.

Похожая история была и в Северной Буковине, современной Черновицкой области Украины. В составе Австро-Венгрии Черновицы были одним из главных центров еврейской культуры, и евреи составляли почти половину населения города. На момент ее оккупации Румынией в 1918 году проживало чуть больше 300 тысяч русинов — румныская статистика не различала украинцев и настоящих русин, при общей численности населения в 800 тысяч человек. Но по переписи 1959 года, в Черновицкой области уже проживало по 500 тысяч русских и украинцев, и всего 150 тысяч румын.

Вильнюс был столицей Литовского княжества в XIV веке, а потом — одним из крупнейших городов Речи Посполитой, научным и культурным центром. Однако после вхождения в состав России , этот город перестал быть литовским. Этнический состав этого города сильно менялся на протяжении всего XIX века: в 1864 году большинством были белорусы (39%), в 1897 — евреи (40%) и поляки (20%), в 1909 — поляки (37%) и евреи (36%).

Когда в 1918 году Литва вышла из состава России и стала независимой республикой, ее столицей стало Вильно. Но уже в 1919 году Польша , судя по всему, вполне обоснованно, совершила военную операцию и присоединила этот преимущественно польский город. Когда советская Литва (которая получила Вильно обратно от Советского Союза, который захватил его у Польши) была освобождена от нацистов, в Вильно проживало более 70% поляков — нацисты существенно сократили еврейское население города. Но советская власть занялась принудительной «репатриацией» поляков в Польшу, поэтому в советский Вильнюс вскоре начал становиться все более и более литовским. Так в 1970 году литовцев в городе было уже 42,8%.

Кубань

В дореволюционной России на Кубани жило немало людей, которые идентифицировали себя как украинцы. Они образовывали «Малиновый клин», со всех сторон окруженный русскими деревнями. Украинцы на Кубани — это потомки воинов «Войска Верных Запорожцев», которое было создано из украинских казаков после ликвидации Запорожской Сечи. Запорожье — территория с совершенно особенным образом жизни тогда стала частью Малороссии, и это стало сильным ударам по казачеству.

Часть казаков ушли в Турцию и Крымское Ханство, но некоторые предпочли продолжить служить России, и по императорскому дозволению переехали на Кубань, где занялись защитой южных рубежей России от турок. По переписи населения 1897 года, в Кубанской области украинцы составляли почти половину населения. По данным 1882 года 46,8% жителей Кубанской области составляли украинцы. Тогда как на долю русских приходился 41%. Украинцы проживали достаточно компактно — почти половина всех украинцев Кубани жила в Ейском и Темрюкском районах Кубанской области, также украинцев было больше, чем русских в Екатеринодаре.

По данным переписи 1926 года в четырёх округах Северо-Кавказского края — Кубанском, Армавирском, Майкопском и Черноморском украинское население составляло 50, 3%. Доля русских в 1926 году была значительно ниже. В Кубанском и Черноморском они составляли до 33% населения, тогда как в Армавирском и Майкопском русские численно доминировали (59, 54%).

Но по переписи 1939 года численность украинцев на Кубани сокращается почти на 90% — и на столько же возрастает численность русских. Судя по всему, вся эта масса украинцев Кубани никуда с нее не уезжала. Просто почти все они на очередной переписи решили записаться русскими. Более того, назвать их полноценными украинцами в середине XX века их уже было очень сложно. За почти 200 лет жизни бок о бок с русскими, этнические границы почти стерлись.

Большинство населения Кубани говорило на суржике — диалекте, который сложно отнести к украинскому или русскому языку. Русские и украинцы свободно вступали в браки, учились в одних школах, ходили в одни церкви, вели одно хозяйство. Кроме того, украинцы Кубани почти не взаимодействовали с украинцами Украины — Кубань не граничила ни с какими преимущественно украинскими регионами. Наконец, на Кубани в это время разделение на русских и украинцев уступило идентификации казацкой. Поэтому отказаться от своей украинскости потомкам запорожцев было несложно. Более того, политические обстоятельства к этому подталкивали.