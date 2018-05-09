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В День Победы 365 тыс. украинцев вышли на улицы
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Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов

В День Победы 365 тыс. украинцев вышли на улицы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщили в ГУ Национальной полиции в Киеве.
Ссылаясь на слова первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, в полиции информируют, что в целом по Украине мероприятия прошли спокойно.
По информации главка, массовые мероприятия в столице также были мирными, серьезных конфликтов зафиксировано не было.
По словам начальника полиции г. Киева Андрея Крищенко, благодаря усиленным превентивным мерам безопасности и согласованным действиям личного состава удалось не допустить серьезных конфликтов и правонарушений.
В полиции Киева напомнили, что правопорядок на мероприятиях 9 мая обеспечивали около 2 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
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