Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине подключен к сети

Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта, сообщается в среду на сайте оператора оператора АЭС, компании «Энергоатом»

"В 15.46 (совпадает с мск) 9 мая 2018 года энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта. Ведется набор мощности", — говорится в сообщении.

По информации компании, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.