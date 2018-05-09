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«Нафтогаз» хочет остановить «Северный поток-2» с помощью к НАТО
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«Нафтогаз» хочет остановить «Северный поток-2» с помощью к НАТО 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
На встрече обсуждались «вопросы энергетической безопасности», сообщает РИА Новости.
Ранее «Нафтогаз» сообщил, что глава компании Андрей Коболев встречался с заместителями постоянных представителей Североатлантического альянса в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Согласно этой информации, Коболев представил доклад, посвящённый решениям Арбитражного института торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта «Северный поток-2».
«Комиссия НАТО-Украина 7 мая встречалась на уровне заместителей послов с генеральным директором НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым», — подтвердил представитель альянса.
По его словам, в ходе встречи «состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности». Других подробностей он не предоставил.
В апреле НАТО не смогла провести заседание комиссии Украина-НАТО на министерском уровне, потому что Венгрия заблокировала ее из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам.
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