«Нафтогаз» хочет остановить «Северный поток-2» с помощью к НАТО

На встрече обсуждались «вопросы энергетической безопасности», сообщает РИА Новости

«Комиссия НАТО-Украина 7 мая встречалась на уровне заместителей послов с генеральным директором НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым», — подтвердил представитель альянса.

По его словам, в ходе встречи «состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности». Других подробностей он не предоставил.