Прибалтика, Крым, Волкер: США довели переговорный процесс с Россией до абсурда

Американцы в эпоху СССР любили спекулировать статусом Прибалтики

Напомним, что Волкер заявил, что Крым вернется в состав Украины по той же схеме, как в 1991 году получили независимость прибалтийские республики СССР — тогда это стало возможным в контексте распада общесоюзного государства.

Латвию и Эстонию. Примечательно, что на Западе вхождение трех государств Прибалтики в состав СССР на неформальном уровне всегда называли оккупацией, причем эта оценка перекочевала из известных меморандумов Франции Великобритании образца 1940 года. Из-за этого в период Холодной войны западные политические деятели никогда не ездили с официальными визитами в Литву

«Что касается этого заявления Волкера, то на первый взгляд оно действительно выглядит сугубо проукраинским, но на практике с ним все не так просто. Необходимо сказать, что все, кто знаком с Волкером лично, знают, что это умный человек, который никогда не делает нелогичных поступков или заявлений, из-за чего его слова всегда являются выражением определенной позиции», — замечает Батюк.

Как полагает Владимир Игоревич, Волкер прекрасно разбирается в современных международных отношениях, поэтому данное его заявление выглядит, как нечто, имеющее двойное дно. Достаточно заметить, что он с одной стороны говорит о том, что Крымский полуостров вернется в состав Украины, а с другой приводит пример Прибалтики, что в данном случае совершенно неуместно.

Прецедент Прибалтики не имеет отношения к Крыму

«Ведь Крым населен не литовцами, латышами и эстонцами, а русскими людьми, которые считают себя одной из составных частей Российского государства , что немаловажно во всех подобных сравнениях», — констатирует Батюк.

Кроме того, не нужно забывать про то, что Прибалтика не была оккупирована, а вошла в состав СССР мирно на основе целого ряда соглашений между правительствами этих стран и официальной Москвой , и это было логично с точки зрения ситуации в Восточной Европе, которая сложилась после Первой мировой войны и коллапса такого государственного образования, как Российская империя.

«Господин Волкер все эти обстоятельства прекрасно знает, поэтому данное заявление означает, что американцы не будут делать каких-либо активных усилий, направленных на то, чтобы сдвинуть с мертвой точки Крымский вопрос. Они разумно полагают, что рано или поздно он решится сам собой, что не мешает им использовать его для своего давления на Россию», — резюмирует Батюк.

Соответственно, мы можем предположить, что американская сторона скоро положит Крымский вопрос под сукно, как это было с вопросом республик Прибалтики, о мнимом суверенитете которых никто на Западе на серьезном уровне не вспоминал, начиная с пятидесятых годов.

Крымская ситуация отличается от ситуации с Прибалтикой

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утверждает, что сравнение Крымской ситуации с вхождением Прибалтики в составе СССР не имеет под собой никаких оснований.

США подписали ялтинские и потсдамские документы, а также Хельсинскую декларацию 1975 года о нерушимости границ на территории Европы, где ничего не говорится о каком-то особом статусе Прибалтики», — заключает Брутер.

По словам Владимира Ильича, на практике США могли разве что не признавать само вхождение Прибалтики в состав СССР, но не то обстоятельство, что эти три советские республики были суверенной частью общесоюзного государства.

«Соответственно, все подобные ремарки о статусе Прибалтики не имеют и не имели под собой какого-либо юридического характера и представляют собой риторические заявления таких американских политиков, как Волкер. С Крымом же все обстоит иначе, поскольку США пока не подписали ни одного документа, который бы признавал полуостров частью России», — констатирует Брутер.

Риторика Волкера не является конструктивной

Соответственно, как полагает эксперт, Волкер в этом своем заявлении фантазирует, что определенно и является частью его работы.

«Волкер раньше точно также «помогал» России уйти из Украины, затем говорил, что это в интересах нашей страны, а теперь вот предлагает вернуть Крым в состав Украины, поэтому это не более чем политическая риторика», — резюмирует Брутер.

При этом, как реализовать все эти фантазии, Волкер не знает, но постоянно их озвучивает в расчете на то, что это и есть его работа. В реальности, эти заявления Волкера не имеют отношения к реальности, поэтому их ценность не выходит за пределы информационного пространства.

«Просто Волкер очень сильно увлекся своими фантазиями и потерял связь с реальностью», — заключает Брутер.

Здесь нужно обратить внимание на то, что Россия изначально была готова обсуждать вопрос статуса Крыма, хотя бы из-за того, что нашей стране нужно безоговорочное возвращения статуса этого полуострова со стороны всего международного общества.

«Такую линию Москва продолжает выдерживать и сегодня, и она все еще готова к консультациям на этот счет, но подобные заявления со стороны Волкера и других официальных лиц США и Запада давно свели данный процесс на нет», — констатирует Брутер.