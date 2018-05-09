Две российские журналистки попали в базу данных «Миротворца»

Как отмечается, корреспондентки внесены в базу данных как «антиукраинские пропагандисты».

Они якобы были направлены в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы».

Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов российских телеканалов Соловьёву и Юрьеву.