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Две российские журналистки попали в базу данных «Миротворца»
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Две российские журналистки попали в базу данных «Миротворца» 

RT на русском 1 час назад
Журналистки телеканалов «Россия» и «Первого канала» Ольга Юрьева и Валентина Соловьёва, которых СБУ выслали с Украины, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Как отмечается, корреспондентки внесены в базу данных как «антиукраинские пропагандисты».
Они якобы были направлены в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы».
Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов российских телеканалов Соловьёву и Юрьеву.
В Союзе журналистов России выразили крайнюю озабоченность ситуацией со свободой слова на Украине после решения СБУ.
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