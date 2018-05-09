В ЛНР зафиксировали польских инструкторов у линии соприкосновения

"Украинское командование, несмотря на смену формата операции в Донбассе, не перестает прибегать к услугам иностранных наемников-инструкторов. Так, в зоне ответственности 14 бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная отмечено нахождение польских инструкторов одной из иностранных частных военных компаний", — сказал Марочко.

Он уточнил, что, по данным Народной милиции, задача инструкторов — осуществлять подготовку, взаимодействие и координацию действий подразделений ВСУ в зоне ответственности бригады.