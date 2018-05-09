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В ЛНР зафиксировали польских инструкторов у линии соприкосновения
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В ЛНР зафиксировали польских инструкторов у линии соприкосновения 

РИА Новости 1 час назад
ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала польских инструкторов, занимающихся обучением украинских силовиков, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"Украинское командование, несмотря на смену формата операции в Донбассе, не перестает прибегать к услугам иностранных наемников-инструкторов. Так, в зоне ответственности 14 бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная отмечено нахождение польских инструкторов одной из иностранных частных военных компаний", — сказал Марочко.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции, задача инструкторов — осуществлять подготовку, взаимодействие и координацию действий подразделений ВСУ в зоне ответственности бригады.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
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