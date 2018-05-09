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Депутат Госдуму обвинил Украину в борьбе с инакомыслием
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Депутат Госдуму обвинил Украину в борьбе с инакомыслием 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Нынешняя власть в Украине делает все, чтобы подавить инакомыслие и противоположную точку зрения.
Такого мнения придерживается депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Евгений Ревенко. Поводом для таких заявлений стала высылка двух российских журналистов из Украины. Представители СБУ обвинили корреспондентов каналов «России 1» и «Первого канала» Ольгу Юрьеву и Валентину Соловьеву в создании материалов, которые создают ложное и негативное представление об Украине.
«Нынешние действия украинского режима, той националистической власти, которая находится в Киеве, укладываются в общую линию выдавливания инакомыслия, любой противоположной точки зрения. Конечно, в первую очередь усилия нынешней украинской власти направлены против российских журналистов, против того, чтобы они оказывались на месте и чтобы объективно рассказывали о том, что происходит на Украине», — рассказал RT Ревенко.
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