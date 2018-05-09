Депутат Госдуму обвинил Украину в борьбе с инакомыслием

Нынешняя власть в Украине делает все, чтобы подавить инакомыслие и противоположную точку зрения.

Такого мнения придерживается депутат Госдумы , член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Евгений Ревенко . Поводом для таких заявлений стала высылка двух российских журналистов из Украины. Представители СБУ обвинили корреспондентов каналов «России 1» и «Первого канала» Ольгу Юрьеву и Валентину Соловьеву в создании материалов, которые создают ложное и негативное представление об Украине.

«Нынешние действия украинского режима, той националистической власти, которая находится в Киеве, укладываются в общую линию выдавливания инакомыслия, любой противоположной точки зрения. Конечно, в первую очередь усилия нынешней украинской власти направлены против российских журналистов, против того, чтобы они оказывались на месте и чтобы объективно рассказывали о том, что происходит на Украине», — рассказал RT Ревенко.