Ещё
В Крыму призвали западных политиков трезво оценивать будущее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану

В Крыму призвали западных политиков трезво оценивать будущее 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Западным политикам стоит начать трезво оценивать будущее Крыма, он является неотъемлемой частью России и никогда не вернется под юрисдикцию Украины, заявил РИА Новости вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.
Ранее спецпосланник госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость Эстонии, Латвии и Литве, несмотря на то, что они были союзными республиками в течение длительного времени.
"Никогда, безусловно, этого не произойдет. Крым есть, был и будет неотъемлемой частью Российской Федерации. Складывается впечатление, что нынешнее поколение западных политиков страдает одной хронической болезнью, которая называется политической близорукостью. Они не в состоянии дать трезвую оценку всем прошедшим событиям и не умеют смотреть трезво в будущее", — сказал Полонский.
По его словам, подобные заявления западных политиков насчет будущего Крыма — временное явление. «Такие господа, которые делают подобные заявления, это все достаточно временное явление даже на западном политическом небосклоне. Они падают так же резко и так же больно бьются о землю, особенно благодаря таким высказываниям, как и взлетают», — подчеркнул вице-премьер.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
РИА Новости: последние новости
В Житомире произошла потасовка из-за флага с надписью "На Москву" Радикалы напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве "Прежде всего украинский солдат": Порошенко рассказал, кто победил нацизм
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде319
Путин спас ветерана на параде Победы446
Решение США по Ирану оказалось выгодно России24
Лондон сделал заявление по сделке с Ираном25
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы331
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение