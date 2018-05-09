В Крыму призвали западных политиков трезво оценивать будущее

"Никогда, безусловно, этого не произойдет. Крым есть, был и будет неотъемлемой частью Российской Федерации. Складывается впечатление, что нынешнее поколение западных политиков страдает одной хронической болезнью, которая называется политической близорукостью. Они не в состоянии дать трезвую оценку всем прошедшим событиям и не умеют смотреть трезво в будущее", — сказал Полонский.

По его словам, подобные заявления западных политиков насчет будущего Крыма — временное явление. «Такие господа, которые делают подобные заявления, это все достаточно временное явление даже на западном политическом небосклоне. Они падают так же резко и так же больно бьются о землю, особенно благодаря таким высказываниям, как и взлетают», — подчеркнул вице-премьер.