В Госдуме прокомментировали выдворение российских журналистов с Украины 

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко прокомментировал в беседе с RT решение Службы безопасности Украины выслать из страны журналистов телеканала «Россия» и Первого канала.
«Вызывает сожаление тот факт, что подобного рода инцидент произошёл в тот самый день Великой Победы, который объединяет два наших народа. Миллионы украинцев и русских погибли за нашу свободу, за право определять собственную судьбу и будущее. Нынешние действия украинского режима, той самой националистической власти, которая находится в Киеве, укладываются в общую линию выдавливания инакомыслия, любой противоположной точки зрения. Конечно, в первую очередь, усилия нынешней украинской власти направлены против российских журналистов, против того, чтобы они оказывались на месте и чтобы объективно рассказывали о том, что происходит на Украине», — отметил Ревенко.
Кроме того, украинские власти всеми способами пытаются препятствовать акции «Бессмертный полк», добавил депутат.
«Низкий поклон всем тем, кто принял участие в этой акции. Это мужественные люди, они проявляют свою гражданскую позицию под тяжелейшим прессингом. Именно поэтому украинские власти пытаются вытеснить наших журналистов. Для националистов — журналисты, особенно из России, представляют собой едва ли не главную угрозу. Они боятся их, поэтому и не пускают», — заключил Ревенко.
Ранее сообщалось, что СБУ выслала из страны журналистов телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву.