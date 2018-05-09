Ещё
Украинцы подрались из-за флага с надписью «На Москву»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану

В Житомире произошла потасовка из-за флага с надписью «На Москву» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Потасовка произошла во время мероприятий ко Дню Победы в Житомире на Украине из-за на флага с надписью "На Москву", передает в среду агентство УНИАН.
По данным агентства, инцидент произошел во время шествия от площади Победы к Монументу славы.
"Общественные активисты принесли на торжества голубой флаг с надписью "На Москву", который пытались установить на танк — памятник в честь 20-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Однако сделать это им помешали правоохранители… Впоследствии неизвестный пытался вырвать флаг из рук активиста. Возникла потасовка между ним и активистами. После вмешательства правоохранителей она прекратилась", — говорится в сообщении.
Ранее замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что в целом в стране приняли участие в массовых акциях ко Дню Победы 365 тысяч человек, за общественным порядком следили 25 тысяч правоохранителей.
В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
РИА Новости: последние новости
Радикалы напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве "Прежде всего украинский солдат": Порошенко рассказал, кто победил нацизм На Украине во время празднования Дня Победы полиция задержала 25 человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде324
Путин спас ветерана на параде Победы460
Решение США по Ирану оказалось выгодно России24
Лондон сделал заявление по сделке с Ираном27
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы334
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение