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Союз журналистов РФ крайне озабочен ситуацией со свободой слова на Украине
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Союз журналистов РФ крайне озабочен ситуацией со свободой слова на Украине 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил крайнюю озабоченность ситуацией со свободой слова на Украине и готов донести информацию о нарушениях прав журналистов до международной общественности. Об этом в среду в беседе с ТАСС сообщил глава СЖР Владимир Соловьев в связи с решением Службы безопасности Украины (СБУ) о депортации журналистов телеканала «Россия» (ВГТРК) и "Первого канала".
"Мы крайне озабочены ситуацией со свободой слова в соседней республике, — сказал он. — В СЖР сейчас формируем базу нарушения прав журналистов в нашей стране и за рубежом. И сегодняшний случай — в эту базу конечно попадет".
Собеседник агентства рассказал, что 10 мая намерен принять участие в работе Исполкома Международной Федерации журналистов, членом которой является СЖР. «В своем выступлении я обязательно расскажу представителям международной журналистской общественности об этих фактах, — сказал он. — Думаю, что реакция последует сразу».
Ранее сотрудники СБУ задержали и депортировали в Казахстан и Россию журналистов телеканала «Россия» и «Первого канал» — Ольгу Юрьеву и Валентину Соловьеву.
СБУ обвинила корреспондентов в пропагандисткой деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.
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