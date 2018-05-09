Союз журналистов РФ крайне озабочен ситуацией со свободой слова на Украине

"Мы крайне озабочены ситуацией со свободой слова в соседней республике, — сказал он. — В СЖР сейчас формируем базу нарушения прав журналистов в нашей стране и за рубежом. И сегодняшний случай — в эту базу конечно попадет".

Собеседник агентства рассказал, что 10 мая намерен принять участие в работе Исполкома Международной Федерации журналистов, членом которой является СЖР. «В своем выступлении я обязательно расскажу представителям международной журналистской общественности об этих фактах, — сказал он. — Думаю, что реакция последует сразу».

Ранее сотрудники СБУ задержали и депортировали в Казахстан и Россию журналистов телеканала «Россия» и «Первого канал» — Ольгу Юрьеву и Валентину Соловьеву.

СБУ обвинила корреспондентов в пропагандисткой деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.