В День Победы украинский депутат дал интервью в фаллоимитатор

Украинского депутата жестоко разыграли на 9 мая. Жертвой странного розыгрыша стал депутат Николаевского облсовета от «Оппозиционного блока» Максим Невенчанный. Инцидент произошёл во время его общения с журналистами.

На ролике, размещенном в Сети общественным активистом Ильей Зелинским, видно, что к лицу политика поднесли фаллоимитатор вместо микрофона. Невенчанный подвоха не замечает и спокойно отвечает на вопросы «журналиста», сообщает Vistanews.

Надо отметить, что руководитель областной организации «Оппозиционного блока» уже становился жертвой провокаций со стороны националистов. Радикалы уже забрасывали Максима Невенчанного яйцами и даже избивали во время митингов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в столице Украины в «Бессмертном полку» пронесли фото героев компьютерной игры. Местные активисты нашли способ саботировать акцию «Бессмертный полк». Они организовали флешмоб, участники которого пришли на шествие с портретами героев популярной игры World of Warcraft. Таким образом протестующие выразили негодование относительно проведения акции «Бессмертный полк» на территории Украины.

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