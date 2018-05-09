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В День Победы украинский депутат дал интервью в фаллоимитатор
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В День Победы украинский депутат дал интервью в фаллоимитатор 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Украинского депутата жестоко разыграли на 9 мая. Жертвой странного розыгрыша стал депутат Николаевского облсовета от «Оппозиционного блока» Максим Невенчанный. Инцидент произошёл во время его общения с журналистами.
На ролике, размещенном в Сети общественным активистом Ильей Зелинским, видно, что к лицу политика поднесли фаллоимитатор вместо микрофона. Невенчанный подвоха не замечает и спокойно отвечает на вопросы «журналиста», сообщает Vistanews.
Надо отметить, что руководитель областной организации «Оппозиционного блока» уже становился жертвой провокаций со стороны националистов. Радикалы уже забрасывали Максима Невенчанного яйцами и даже избивали во время митингов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в столице Украины в «Бессмертном полку» пронесли фото героев компьютерной игры. Местные активисты нашли способ саботировать акцию «Бессмертный полк». Они организовали флешмоб, участники которого пришли на шествие с портретами героев популярной игры World of Warcraft. Таким образом протестующие выразили негодование относительно проведения акции «Бессмертный полк» на территории Украины.
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