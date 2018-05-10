Военнослужащие из Южной Осетии приняли участие в параде в Донецке 

В столице Донецкой Народной Республики на главной площади города 9 мая торжественно отметили празднование Дня Победы.
Как сообщает «ФАН», в военном параде приняли участие представители вооруженных сил республики Южная Осетия.
В торжественном марше также прошли спасатели МЧС, бойцы батальона «Спарта», «Сомали» и интернациональной бригады «Пятнашка», курсанты военной академии и танковые подразделения.
Глава ДНР Александр Захарченко в своем обращении к собравшимся отметил подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Минутой молчания почтили жители республики, погибших на войне.
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