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Клинцевич: Заявление Порошенко про «Бессмертный полк» выходит за рамки нравственности
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Клинцевич: Заявление Порошенко про «Бессмертный полк» выходит за рамки нравственности 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Такое мнение высказал член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич.
Во вторник Порошенко заявил, что Россия рассматривает «Бессмертный полк» «как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил», а его миссия — «участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран».
«Назвать акцию, которая стала поистине всемирной, частью гибридной войны России — это заявление Петра Порошенко выходит за все мыслимые и немыслимые рамки как в нравственном, так и в политическом отношении», — приводит РИА Новости слова сенатора.
По мнению Клинцевича, президент Украины оскорбил не только миллионы людей, которые в эти дни в память о героях идут в колоннах «Бессмертного полка», но и всех, кто на полях Второй мировой войны ковал великую Победу. «Подобное не забывается и не подлежит прощению», — сказал он.
«Не удивлюсь, если завтра Петр Порошенко, продолжая очернять Россию, заявит, что победа во Второй мировой войне стала трагической ошибкой человечества. Ему осталось для этого сделать лишь один шаг», — добавил парламентарий.
По словам сенатора, проблема состоит в том, что «здесь мы имеем не только сумасбродные всплески отдельного человека, хотя и президента, а последовательное развитие идеологии Майдана, ставшей на Украине государственной. „Вот это действительно трагично“, — заключил Клинцевич.
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