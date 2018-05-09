Клинцевич: Заявление Порошенко про «Бессмертный полк» выходит за рамки нравственности

Во вторник Порошенко заявил, что Россия рассматривает «Бессмертный полк» «как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил», а его миссия — «участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины , но и против ЕС , против США и других стран».

«Назвать акцию, которая стала поистине всемирной, частью гибридной войны России — это заявление Петра Порошенко выходит за все мыслимые и немыслимые рамки как в нравственном, так и в политическом отношении», — приводит РИА Новости слова сенатора.

По мнению Клинцевича, президент Украины оскорбил не только миллионы людей, которые в эти дни в память о героях идут в колоннах «Бессмертного полка», но и всех, кто на полях Второй мировой войны ковал великую Победу. «Подобное не забывается и не подлежит прощению», — сказал он.

«Не удивлюсь, если завтра Петр Порошенко, продолжая очернять Россию, заявит, что победа во Второй мировой войне стала трагической ошибкой человечества. Ему осталось для этого сделать лишь один шаг», — добавил парламентарий.

По словам сенатора, проблема состоит в том, что «здесь мы имеем не только сумасбродные всплески отдельного человека, хотя и президента, а последовательное развитие идеологии Майдана, ставшей на Украине государственной. „Вот это действительно трагично“, — заключил Клинцевич.