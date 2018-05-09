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Порошенко унизил ветеранов
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Порошенко унизил ветеранов 

News.ru 1 час назад
Своим высказыванием об акции «Бессмертный полк» президент Украины Пётр Порошенко унизил ветеранов, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
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