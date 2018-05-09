Ещё
СБУ депортировала с Украины журналисток двух российских телеканалов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ депортировала с Украины журналисток двух российских телеканалов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Нежелательными персонами объявлены корреспондентки «Первого канала» и телеканала «Россия».
Журналистов телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву выслала из страны служба безопасности Украины. Об этом сообщил телеканал RT.
СБУ обвинила корреспондентов в якобы пропагандисткой деятельности и причинении ущерба национальной безопасности страны.
По версии украинской спецслужбы, их направили в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне
Отмечается, что Соловьёву выслали в Россию, а Юрьеву — в Казахстан.
ТК «Звезда»: последние новости
Участники акции «Бессмертный полк» в Киеве устроили постасовку В Киеве пообещали представить план по «освобождению» Крыма Радикалы облили зеленкой главу отделения Россотрудничества на Украине
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы328
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде164
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии270
Китай сделал заявление по иранской сделке132
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы304
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение