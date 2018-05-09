СБУ депортировала с Украины журналисток двух российских телеканалов 

Нежелательными персонами объявлены корреспондентки «Первого канала» и телеканала «Россия».
Журналистов телеканалов «Россия» и «Первый» Валентину Соловьёву и Ольгу Юрьеву выслала из страны служба безопасности Украины. Об этом сообщил телеканал RT.
СБУ обвинила корреспондентов в якобы пропагандисткой деятельности и причинении ущерба национальной безопасности страны.
По версии украинской спецслужбы, их направили в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне