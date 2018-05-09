Бессмертный полк в Киеве: Полиция отбила депутата Новинского у радикалов

Об этом сообщает РИА Новости.

Новинский в среду в окружении охраны покидал территорию парка после участия в акции «Бессмертный полк». К нему попыталась приблизиться группа молодых людей, однако охрана преградила им путь. Началась небольшая потасовка, но полиция, взяв молодых людей в кольцо, пресекла конфликт.

Новинский беспрепятственно покинул парк. Полиция какое-то время подержала в кольце семерых молодых людей, но составлять какие-либо протоколы о нарушениях не стала. Молодые люди заявили журналистам, что они националисты.