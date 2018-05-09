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Бессмертный полк в Киеве: Полиция отбила депутата Новинского у радикалов
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Бессмертный полк в Киеве: Полиция отбила депутата Новинского у радикалов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает РИА Новости.
Новинский в среду в окружении охраны покидал территорию парка после участия в акции «Бессмертный полк». К нему попыталась приблизиться группа молодых людей, однако охрана преградила им путь. Началась небольшая потасовка, но полиция, взяв молодых людей в кольцо, пресекла конфликт.
Новинский беспрепятственно покинул парк. Полиция какое-то время подержала в кольце семерых молодых людей, но составлять какие-либо протоколы о нарушениях не стала. Молодые люди заявили журналистам, что они националисты.
В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как «День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», а теперь он носит название «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
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