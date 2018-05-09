СБУ выдворила из Украины журналистов «Первого канала» и «России»

По мнению СБУ, корреспонденты приехали в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов» о праздновании дня Победы во Второй мировой войне.

«По замыслу российских пропагандисток, отснятые видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения», — сказано в сообщении.