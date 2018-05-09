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СБУ выдворила из Украины журналистов «Первого канала» и «России»
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СБУ выдворила из Украины журналистов «Первого канала» и «России» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку «Первого канала» Валентину Соловьеву и журналистку телеканала «Россия» Ольгу Юрьеву, сообщается на сайте ведомства.
По мнению СБУ, корреспонденты приехали в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов» о праздновании дня Победы во Второй мировой войне.
«По замыслу российских пропагандисток, отснятые видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения», — сказано в сообщении.
Соловьеву выслали в Россию, а Юрьеву — в Казахстан. Журналисткам запретили въезд на Украину сроком на три года.
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