СБУ выдворила из Украины журналистов «Первого канала» и «России» 

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку «Первого канала» Валентину Соловьеву и журналистку телеканала «Россия» Ольгу Юрьеву, сообщается на сайте ведомства.
По мнению СБУ, корреспонденты приехали в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов» о праздновании дня Победы во Второй мировой войне.
«По замыслу российских пропагандисток, отснятые видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения», — сказано в сообщении.