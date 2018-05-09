Киевляне вышли на аналог «Бессмертного полка» с портретами персонажей Warcraft

Участники киевской акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка», пришли с фотографиями героев компьютерной игры World of Warcraft. Об этом сообщило РИА «Новости».

Таким способом люди решили протестовать против шествия, которое они назвали «недопустимым» в условиях ситуации, сложившейся на территории страны.

Еще один инцидент произошел в самом начале акции. Во время сбора несогласные спровоцировали драку. Одному участнику шествия националисты сломали нос — он защищал женщину, у которой молодчики пытались вырвать из рук потрет родственника-героя Великой Отечественной войны.

Ранее «Бессмертный полк» прошел по Пекину. В городском парке «Чаоян» собрались более 400 человек. Под песни военных лет колонна людей с портретами своих родственников прошла к памятнику «Советский сокол» — образу советского летчика.