Украинцев возмутило заявление телеведущих «Интера» ко Дню Победы 

Национальный совет по телевидению Украины и пользователи Сети раскритиковали слова ведущих праздничного концерта ко Дню Победы на украинском телеканале «Интер» за то, что те «превознесли победу советского народа».
В рамках концерта ко Дню Победы на телеканале «Интер» ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 млн украинцев и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».
«И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню. Это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, который пали в борьбе с фашизмом, мы — это наша Украина», — заявили ведущие
Эти слова вызвали возмущение украинцев, пишет «Ридус».
Высказывания ведущих праздничного концерта ко Дню Победы на украинском телеканале «Интер» неприемлемы и «направлены на раскол общества», заявили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины, сообщает РИА «Новости».
При этом в нацсовете по ТВ также призвали представителей телеканала «взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем сограждан — о ценности жизни и высокую стоимость мира».
Добавим, что в Киеве ежегодно 1 января националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. В рамках декоммунизации в нескольких городах именем Бандеры названы улицы.
Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.
Напомним, ранее депутат Рады призвал дать отпор «польским негодяям» из-за флага УПА. Позже с государственным флагом Украины у здания горсовета Борисполя подняли красно-черный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА).