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Неонацисты блокируют офис телеканала «Интер» из-за концерта ко Дню Победы
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Неонацисты блокируют офис телеканала «Интер» из-за концерта ко Дню Победы 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила в среду пресс-служба националистической партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело — ред.).
Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на «Интере»; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».
«Началась акция «Национального Корпуса» совместно с «Национальными дружинами» под стенами телеканала «Интер» в связи со скандальным телесюжетом, посвященном Дню Победы», — говорится в сообщении партии в Facebook.
Партия «Национальный корпус» 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации «Национальных дружин», которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины «не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тогда заявил, что «национальные дружины» могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «Национальную дружину» откровенно неонацистской организацией.
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