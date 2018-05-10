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Националисты планируют совершить новые нападения на телеканал «Интер»
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Националисты планируют совершить новые нападения на телеканал «Интер» 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Активисты организации «Национальный корпус» заявили о намерении совершить новые нападения на телеканал «Интер».
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление организации.
«Сегодня «Интер» объявил открытую войну украинским националистам. С нашей стороны будут ответные действия. Анонсов не будет — будут удары», — указывается в сообщении.
Отмечается, что данная реакция связана с тем, что ранее ведущие телеканала во время концерта, посвящённой Дню Победы, заявили, сейчас «улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников».
«На данный момент начался концерт… Мы следим за началом концерта. Мы анализируем месседжи. План действий не один. На каждый шаг канала «Интер» будет соответствующая реакция», — отметил спикер организации Александр Алфёров.
Ранее стало известно, что украинские националисты кинули «коктейль Молотова» в ходе протеста у здания телеканала «Интер».
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