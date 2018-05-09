Украинские националисты заблокировали телеканал «Интер» в Киеве

В акции принимают участие члены ультраправой партии Украины «Национальный корпус»*.

Украинские националисты заблокировали редакцию телеканала «Интер» в Киеве. Теперь радикалы требуют отмены праздничной программы, которая была подготовлена ко Дню Победы.

Уточняется, что в акции принимают участие члены ультраправой партии Украины «Национальный корпус»*.

«Мы требуем от телеканала снять с вечернего эфира к 9 Мая пропагандистский, антиукраинской контент. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ», — цитирует заявление радикалов ТАСС

Украинский суд разрешил националистам патрулировать улицы Киева в среду, 9 мая.

Ранее националисты Украины предложили сжечь телеканал «Интер» в связи с анонсом к 9 Мая «Победа. Одна на всех!».