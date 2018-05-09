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Порошенко возложил в честь Дня Победы цветы у Вечного огня в Киеве
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Порошенко возложил в честь Дня Победы цветы у Вечного огня в Киеве 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Празднование Дня Победы в украинской столице началось с возложения цветов руководством государства у Вечного огня в Парке Вечной Славы. В торжествах приняли участие президент страны Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, представители правительства страны и силовых структур, духовенства, а также ветераны войны.
После возложения цветов глава государства отправился к Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне, где поучаствует в церемонии принятия присяги бойцами 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Вооруженных сил.
По данным полиции, в среду по всей Украине запланировано проведение около 1,5 тыс. мероприятий, связанных с чествованием Дня Победы, в которых заявлено участие около 390 тыс. человек. При этом правопорядок будут обеспечивать более 20,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
В частности, в Киеве у метро Арсенальная около 10:00 запланировано проведение шествия «Бессмертный полк» в память о погибших воинах. В этом мероприятии было анонсировано участие около 3 тыс. граждан. Между тем, ряд радикальных и признанных в РФ экстремистскими организаций на Украине заявляли, что намерены провести «альтернативные» шествия, чтобы препятствовать проведению «Бессмертного полка».
В рамках «декоммунизации» на Украине был принят закон, который отменил указ «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Теперь 9 мая называется «Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне». На Украине используется только термин «Вторая мировая война», а не «Великая Отечественная война» и запрещается также использование советской символики.
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