Порошенко возложил в честь Дня Победы цветы у Вечного огня в Киеве

КИЕВ, 9 мая. / ТАСС /. Празднование Дня Победы в украинской столице началось с возложения цветов руководством государства у Вечного огня в Парке Вечной Славы. В торжествах приняли участие президент страны Петр Порошенко , премьер-министр Владимир Гройсман , представители правительства страны и силовых структур, духовенства, а также ветераны войны.

После возложения цветов глава государства отправился к Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне, где поучаствует в церемонии принятия присяги бойцами 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Вооруженных сил

По данным полиции, в среду по всей Украине запланировано проведение около 1,5 тыс. мероприятий, связанных с чествованием Дня Победы, в которых заявлено участие около 390 тыс. человек. При этом правопорядок будут обеспечивать более 20,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

В частности, в Киеве у метро Арсенальная около 10:00 запланировано проведение шествия «Бессмертный полк» в память о погибших воинах. В этом мероприятии было анонсировано участие около 3 тыс. граждан. Между тем, ряд радикальных и признанных в РФ экстремистскими организаций на Украине заявляли, что намерены провести «альтернативные» шествия, чтобы препятствовать проведению «Бессмертного полка».

В рамках «декоммунизации» на Украине был принят закон, который отменил указ «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Теперь 9 мая называется «Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне». На Украине используется только термин «Вторая мировая война», а не «Великая Отечественная война» и запрещается также использование советской символики.