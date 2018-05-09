Порошенко дал украинцам обещание в День Победы

Президент Украины Петр Порошенко в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что обеспечит мир на украинской земле.
"Я убежден, что совместными усилиями мы и теперь победим, преодолеем агрессора и обеспечим мир. Мир — это то, что сегодня нужно украинской земле. И мир на украинской земле будет обеспечен", — заявил Порошенко в среду во время принятия военной присяги бойцами 101-й отдельной бригады охраны Генштаба вооруженных сил Украины.
В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь праздник носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.