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В Киеве предложили внести в санкционный список СМИ, освещавшие парад в ДНР
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В Киеве предложили внести в санкционный список СМИ, освещавшие парад в ДНР 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов просит Службу безопасности внести с санкционный список украинские электронные СМИ, которые транслировали военный парад в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке в среду, на мероприятии присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны Владимир Кононов, представители правительства ДНР. Ранее Кононов заявлял журналистам, что в параде примут участие более 1,5 тысячи человек и более 70 единиц военной техники.
"Сегодня, когда весь мир вспоминает миллионы людей, погибших во время Второй мировой войны, некоторые украинские электронные СМИ вели прямую трансляцию так называемого военного парада из оккупированного Донецка под заголовком «Трансляция из ДНР»… Я обратился с официальным письмом к СБУ по расследованию этого правонарушения и внесения электронных СМИ, обеспечивающих прямую трансляцию «празднования» оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список", — написал Турчинов на своей странице в Facebook.
По его словам, речь не идет о свободе слова, потому что «сотрудничество с террористами является преступлением».
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