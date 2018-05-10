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СБУ рассмотрит вопрос санкций для СМИ
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СБУ рассмотрит вопрос санкций для СМИ за трансляцию парада в ДНР 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) рассмотрит обращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о внесении в санкционный список украинские СМИ, которые транслировали военный парад ко Дню Победы в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявила в четверг пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Ранее Турчинов попросил СБУ внести с санкционный список украинские электронные СМИ, которые транслировали военный парад в ДНР. Ряд украинских СМИ сообщил, что интернет-издание "Корреспондент.net" 9 мая вело трансляцию этого парада. Комментарием издания РИА Новости не располагает.
"Служба безопасности Украины рассмотрит обращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова относительно прямой трансляции некоторыми украинскими СМИ так называемого "военного парада" из временно оккупированного Донецка и внесет соответствующие предложения по результатам проверки", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.
Парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке в среду, на мероприятии присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, министр обороны Владимир Кононов, представители правительства ДНР. Ранее Кононов заявлял журналистам, что в параде примут участие более 1,5 тысячи человек и более 70 единиц военной техники.
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Комментарии  Ещё 14 источников 
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