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Парад Победы собрал в Донецке более 35 тыс. зрителей
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Парад Победы собрал в Донецке более 35 тыс. зрителей 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Украина.ру
ДОНЕЦК, 9 мая. /ТАСС/. Военная техника и парадные расчеты прошли в среду торжественным маршем по центру Донецка по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
Торжественное шествие войск возглавил командующий оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Синенков. В параде приняли участие сотрудники правоохранительных органов, МЧС, а также воспитанники академии МВД и военного лицея ДНР. В их числе был и Сергей Толстых — сын командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Кроме того, впервые в истории республики в параде участвовала колонна сводных подразделение военнослужащих из Южной Осетии.
Следом за участниками марша по главной улице города прошла механизированная колонна, представленная различной военной техникой, включая танки, бронемашины и артиллерию. Наблюдали за парадом 35 тыс. жителей ДНР и гостей из подконтрольных Киеву районов Донбасса. На празднике также присутствовали глава республики Александр Захарченко, члены правительства, депутаты, деятели культуры, науки и общественные активисты.
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