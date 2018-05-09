Две страны — одна история: Как современный украинский «Нестор» пытается переписать историю

Две страны — одна история: Как современный украинский «Нестор» пытается переписать историю Россия Украина не должны праздновать одновременно День Победы над фашизмом, заявляет президент Украины Петр Порошенко , тем самым уже в четвертый год подряд отмечая День Победы не 9 мая, а восьмого.

Как бы там не было, поколение помнящих историю общей победы все еще среди нас, также, как и их рассказы о единстве СССР в борьбе с общим врагом — фашистской Германией . Тогда не было ни русских, ни украинцев, ни казахов, все шли защищать свой дом, свою Родину.

Как бы товарищ Порошенко не хотел, Великая отечественная война — это частью истории Украины и многих жителей этой страны, которые в отличии от политической верхушки, принимают историю своей страны такой, какой она была, не искажая ее.

Люди до сих пор ищут и находят своих родных и близких, потерянных со времен ВОВ. Благодаря современным технологиям, государственным архивам и сети Интернет найти пропавших на войне стало намного проще.

На территории Украины действует свой поисковый сайт «Союз поисковых отрядов Украины», где есть информация о воинских захоронениях и памятниках бывших Чернобыльского и Полесского районов Киевской области.

«Такие ресурсы крайне необходимы, потому что благодаря им мы сможем увидеть нашу семейную историю, историю наших предков, которые проявляли лучшие качества, чтобы спасти своих близких, свой народ, нашу Родину. И эта память может дать нам возможность предотвращать в корне любые искажения истории, ее умалчивание, которое может стать предпосылкой, упаси Бог, для новых войн. Зная свое прошлое, мы можем избежать ошибок в будущем и можем также понимать, что в нас тоже есть качества, как и у наших прадедов преодолевать любые трудности и благодаря этому можем смело идти вперед!», — говорит Владимир Мосичев, руководитель исполкома, Курская область

В России также действует множество аналогичных сайтов, среди них выделим информационный портал Солдат.ру.

Солдат. ру — это набор справочников для самостоятельного поиска информации о судьбе военнослужащих (в том числе справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах, справочник условных наименований воинских частей (учреждений) в 1939-1943 годах, справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 годах).