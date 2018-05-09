В Украину прибыл один из первых грузовиков Scania Next Generation 

Как сообщает AUTO-Consulting, в Украину по заказу ужгородской компании-перевозчика КГМ Рейн приехал один из первых грузовых автомобилей Scania следующего поколения. Автопарк компании теперь качественно пополнился новой моделью Scania R450 Евро-6. Презентация этого грузовика в Украине состоялась 23 марта 2018 года, но заявки на поставку новинки принимались еще задолго до премьеры.
Юлия Мельник, владелец и руководитель КГМ Рейн не случайно выбрала Scania Next Generation. Это осознанное решение, так как среди закарпатских перевозчиков сейчас существует жесткая конкуренция. Данную услугу предоставляют не только украинские компании, но и организации из Прибалтики, Словаки и Польши. Чтобы успешно бороться с ними, нужно быть на шаг впереди.