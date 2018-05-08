Политолог: Кучма понял, что Порошенко сошёл с катушек и готов к войне с Россией

Украинский политолог, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН пояснил, почему Кучма, не критиковавший ранее политику действующего президента страны, решил выступить с таким заявлением.

«Кучма выступал как рьяный апологет и наставник Порошенко, как только тот пришёл к власти. И это его высказывание говорит о том, что он уже владеет информацией, что, можно так выразиться, Петя сошёл с катушек. Что он ради сохранения себя у власти любой ценой готов пойти на развязывание тотальной войны с Путиным, с Кремлём. И Кучма, как опытный, пожилой человек — ему 80 лет в этом году должно исполниться — всё это понимает. Он помнит и Вторую мировую войну, как ребёнок. И ясно, что он и его группа предвидят последствия, и хотят их предупредить», — объяснил Соскин.

Если конфликт с Россией перейдёт в стадию открытой войны, последствия окажутся катастрофическими и для Москвы , и для Киева, убеждён политолог.

«Естественно, что «прогулок» ни для кого не будет — если эта война начнётся, это будет война на территории двух государств. Не надо питать иллюзий, как некоторые в Москве говорят, что это будет «лёгкая прогулка по Украине». Никакой прогулки не будет! Естественно, что и для Украины будут мощнейшие потери. Это будет огненный Армагеддон с ядерно-химическими элементами», — предупредил собеседник НСН.

Напомним, что в феврале этого года в Украине заговорили о необходимости внести изменения в Конституцию страны для завершения реформы децентрализации власти. Спорным моментом, тормозящим процесс, остаётся пункт об особом статусе Донбасса, который был определён законом о реинтеграции региона.