МВД Украины припугнуло «ряженых ветеранов и городских сумасшедших» перед 9 мая 

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил о готовящихся к 9 мая провокациях «российских спецслужб» в стране. Свой пост он разместил в Facebook.
«Внимание! Завтра, 9 мая, российские спецслужбы и их внутренние сателлиты в виде [членов и сторонников партии «Оппозиционный блок»] и других пророссийских деструктивных сил, вероятно, готовят очередные провокации против украинской государственности в городе Киеве и других регионах страны!» — сообщил Шкиряк.
По его мнению, «позорно завуалированно подают перформансы с надуманными и лживыми воплями о „человеческой памяти“, а также сопровождают спланированными на Лубянке акциями, вроде так называемого „Бессмертного полка“». «Традиционно они используют подготовленных провокаторов-боевиков, ряженых „ветеранов“, проплаченную массовку, просто городских сумасшедших и так далее», — написал он.
Шкиряк напомнил, что на Украине «незаконное использование коммунистической и нацистской символики запрещено», а «за использование символов российского террора (так называемых „георгиевских лент“ и так далее) предусмотрена строгая административная ответственность». Он предупредил, что по необходимости силовики «дадут немедленный отпор любым попыткам дестабилизации», и призвал не поддаваться на провокации.
«Именно этого добиваются в Кремле. Их цель — дестабилизировать ситуацию, разделить Украину и разорвать ее изнутри», — заключил Шкиряк.
4 мая киевская мэрия зарегистрировала заявку «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) на проведение шествия в украинской столице 9 мая. Целью акции обозначено «общественное патрулирование улиц для предотвращения акции „Бессмертный полк“ в центре Киева».