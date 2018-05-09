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На Украине за использование советской символики задержали семерых
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На Украине задержали семь человек за использование советской символики 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Семь человек задержаны на Украине в среду за использование советской символики во время акций ко Дню Победы, сообщило министерство внутренних дел страны.
"По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) семь человек на Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима", — говорится в сообщении МВД в микроблоге Twitter.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.
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