На Украине за использование советской символики задержали семерых

На Украине задержали семь человек за использование советской символики

Семь человек задержаны на Украине в среду за использование советской символики во время акций ко Дню Победы, сообщило министерство внутренних дел страны.

"По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) семь человек на Украине задержаны за использование запрещенной символики коммунистического тоталитарного режима", — говорится в сообщении МВД в микроблоге Twitter.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.