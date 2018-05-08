День Победы на Украине и в Белоруссии: как отмечают 9 мая соседи России?

Девятое мая у наших соседей: как отмечают этот день на Украине и в Белоруссии ? Парада в Киеве не будет. Но состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Кроме того, в столице Украины продет ряд других мероприятий, посвященных 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Business FM) Дмитрий Сливный журналист из Киева «9 мая, к слову, называется у нас это День памяти и примирения официально. Все официальные церемонии будут проходить на территории Мемориального комплекса памяти Второй мировой войны. Мы все перефразировали. Вот такая вот есть фраза — „Великая Отечественная война“ — она у нас не фигурирует. Итак, 9 мая президент наш принимает участие в церемонии памяти погибших по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Что касается акции „Бессмертный полк“, то это единственная акция, заявленная, помимо социальной программы. Проходить она будет не только в Киеве, но по разным городам Украины. Я живу в Киеве, соответственно, ожидается 9 мая с портретами погибших родственников порядка трех тысяч человек на участие. Ну, и лидер партии „Братство“ (организация признана экстремистской и запрещена в России Дмитрий Корчинский , радикальный достаточно, сказал, что в ответ на „Бессмертный полк“ выйдет с друзьями, членами партии и молодежью с портретами дедов. Называться акция Корчинского будет „Бессмертная дивизия“. Георгиевская ленточка запрещена официально. Во избежание просто сложностей и провокаций, если полицейский увидит, вежливо попросит снять. Спросите у него: „Почему?“ Это как бы все оправдано, потому что есть куча горячих голов, которым, в принципе, приятно дать, извините, по голове просто так, будь то георгиевская ленточка, как красная тряпка, мотивирующая, возможно, слегка выпивших. А кому нужны беспорядки? То есть это вполне оправдано со стороны власти. Ну, и поддерживается среди населения, на самом деле».

В Одессе 9 мая пройдет церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. В Харькове в этот день запланировано более 50 различных мероприятий, включая парад военных оркестров. Но основные мероприятия прошли на Украине днем ранее, 8 мая. Этот праздник был введен в 2015 году указом Петра Порошенко . Его символом является красный мак, как и в странах Европы.

О том, как будут отмечать 9 мая в Белоруссии, Business FM рассказал замглавного редактор белорусской газеты «Наша нива» Дмитрий Панковец:

— Пройдет парад, президент будет его принимать. Выходной день. Праздник. Ничего необычного нет.

— Мы слышали, что «Бессмертный полк» у вас запретили. Почему, не знаете?

— Сегодня разрешили акцию. Почему запретили? Потому, что, я думаю, что власти рассматривают это как пропаганду русского мира, потому было такое несогласие первоначальное. Или хотя бы попытка задвинуть это, чтобы это как-то растворилось в общей массе. В стране празднуется формат «Беларусь помнит». Это официальное мероприятие. А «Бессмертный полк» — это уже акция, можно сказать, соседнего государства, не нашего. И потому власти всячески пытаются минимизировать проведение «Бессмертного полка». Но уже есть информация, что сегодня дано добро на его проведение.

— А георгиевская ленточка у вас присутствует или она запрещена, или ее, в принципе, нет?

— Она не запрещена. Это то же самое, как и с «Бессмертным полком». Власти всячески пытаются минимизировать присутствие георгиевской ленточки. Пару лет назад, по-моему, три года назад или два, ну, вот я сейчас сходу не вспомню, была представлена белорусская ленточка, которая называется «Яблоневый цвет». Ленточка от цветов государственного флага — зеленый и красный, который объединяет цветом яблони. И на всех официальных мероприятиях чиновники и Александр Лукашенко ходят именно с такой вот ленточкой государственного флага.

В прошлом году в Киеве на 9 мая произошли потасовки возле Памятника Славы. Поводом стало Красное Знамя Победы, которое вызвало негативную реакцию представителей украинских националистов.