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Евродепутат выразил протест в связи с обысками в компартии Украины
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Евродепутат выразил протест в связи с обысками в компартии Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Евродепутат от компартии Греции (КПГ) Костас Пападакис выразил по телефону протест главе диппредставительства Украины в Греции Наталье Косенко из-за вторжения силовиков в офисы украинской компартии
Пападакис назвал «недопустимыми» вторжения полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы КПГ.
«Евродепутат от КПГ осудил эту провокационную акцию со стороны властей и правительства Украины, отметив, что она произошла в канун годовщины Великой антифашистской Победы народов, которая ознаменовала поражение фашизма при огромном вкладе коммунистов. Евродепутат потребовал немедленного прекращения всех преследований коммунистов Украины», — говорится в сообщении.
Ранее во вторник сотрудники СБУ провели обыски у руководителей компартии, заявив о том, что партия планировала использовать «агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима» к 9 мая для дестабилизации обстановки в стране.
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