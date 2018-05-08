Ещё
Швейцария рассекретила счета Ефремовых — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Швейцария рассекретила счета Ефремовых — СМИ 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена. Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады.
Данные счета также фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после побега экс-президента страны Виктора Януковича.
Как следует из швейцарских судебных документов, госпредприятие «Луганскуголь» купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллиона швейцарских франков.
Кроме того, компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.
Сын Игорь Ефремов, его жена и подконтрольные им компании на протяжении нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года, сообщает СМИ.
Как убеждали Ефремовы, уголовные дела против лидера фракции ПР являлись политической расправой, однако Швейцария отказалась размораживать эти счета.
В соответствии с решением местного суда, счета Ефремовых будут блокировать до тех пор, пока Украине не докажет в суде преступное происхождение средств.
Украинским следователям в середине апреля Швейцарией были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.
В данный момент Александр Ефремов находится под арестом. Его арестовали в 2016 году. При этом, как сообщают источники, условия его содержания довольно жесткие.
Украина.ру: последние новости
Украина приготовила «отпор России» возле Крыма Савченко требует дать ей работать как депутату из СИЗО Кучма: Украина превращается в территорию беззакония
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня46
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»160
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»533
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово431
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян46
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение