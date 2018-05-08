Швейцария рассекретила счета Ефремовых — СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Данные счета также фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после побега экс-президента страны Виктора Януковича

Как следует из швейцарских судебных документов, госпредприятие «Луганскуголь» купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллиона швейцарских франков.

Кроме того, компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.

Сын Игорь Ефремов, его жена и подконтрольные им компании на протяжении нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года, сообщает СМИ.

Как убеждали Ефремовы, уголовные дела против лидера фракции ПР являлись политической расправой, однако Швейцария отказалась размораживать эти счета.

В соответствии с решением местного суда, счета Ефремовых будут блокировать до тех пор, пока Украине не докажет в суде преступное происхождение средств.

Украинским следователям в середине апреля Швейцарией были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.

В данный момент Александр Ефремов находится под арестом. Его арестовали в 2016 году. При этом, как сообщают источники, условия его содержания довольно жесткие.