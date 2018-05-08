Бортник: Украинцы слишком умные для нынешней модели управления, а такие в управлении не нужны

Политолог заявил, что упрощение навыков и знаний, очень жесткое разделение и сортирование учеников на тех, кто будет дальше развиваться и будет элитой и на остальных — работяг, выглядит обидно и непродуманно.

Проблемы с кадрами начались 3-5 лет назад, когда рынок труда начал массово получать выпускников исключительно украинской школы — выпускников периода постоянных изменений. Они обучались в начале 2000-х, когда отмерла советская модель, основанная на фундаментальных науках.

«Раньше мы десятилетиями хвастались, что у нас лучшие специалисты в Европе, очень умные люди и высочайший уровень образования. Сегодня складывается мнение, что украинцы слишком умные для нынешней модели управления, и поэтому они такие не нужны. Да, экономическая модель Украины поменялась — из индустриально-аграрной страны мы превращаемся в полностью аграрную. Но мы же не хотим остаться навсегда такой страной, необходимо проводить новую индустриализацию. А кто ее будет делать без химиков, физиков и математиков?» — заметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник