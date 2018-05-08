СБУ заблокировала во Львове ретрансляцию запрещенных российских телеканалов 

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины заблокировала во Львове ретрансляцию запрещенных в стране российских телеканалов, сообщается во вторник на сайте ведомства.
"Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили во Львове ретрансляцию запрещенных на территории нашей страны пропагандистских телеканалов РФ и террористической организации «ДНР». Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заблаговременно настроенным доступом к запрещенному контенту", — говорится в сообщении СБ Украины.
Во время обысков в офисе подозреваемых сотрудники службы безопасности обнаружили оборудование, подтверждающее противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело. Какие каналы были заблокированы, не уточняется.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, «РТР-Планета», RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как «Улыбка ребенка», «Охота и рыбалка», «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение». В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.