СБУ заблокировала во Львове ретрансляцию запрещенных российских телеканалов

"Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили во Львове ретрансляцию запрещенных на территории нашей страны пропагандистских телеканалов РФ и террористической организации «ДНР». Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заблаговременно настроенным доступом к запрещенному контенту", — говорится в сообщении СБ Украины

Во время обысков в офисе подозреваемых сотрудники службы безопасности обнаружили оборудование, подтверждающее противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело. Какие каналы были заблокированы, не уточняется.