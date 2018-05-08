Отменят ли День Победы?

В нынешнем году Украина пока еще празднует 9 мая в качестве дня победы над нацизмом — несмотря на то, что государственный официоз предпочитает игнорировать эту дату в пользу 8 мая, объявленного Днем памяти и примирения. Реальную цену этому гибридному примирению иллюстрируют сказанные накануне слова директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича . Отвечая на вопрос, как следует поступать с теми, кто будет омечать праздник с красными знаменами и георгиевскими лентами, он заявил: «Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности». Это убедительно подтвердили события прошлогоднего Дня Победы, или нынешний Первомай — когда украинская полиция хватала людей за праздничную символику — даже тогда, когда она, строго говоря, формально не подпадала под действие запретительного закона.

Другими словами, власти на печерских холмах не предлагают обществу ничего, что на самом деле походило бы на конструктивный диалог в сфере исторической памяти, который по определению предполагает взаимные уступки, компромиссы, и уважительное отношение к мнению оппонента. Напротив, они прилагают все усилия, чтобы нагнуть под себя украинское общество, большая часть которого по-прежнему считает 9 мая своим, подлинным днем памяти, отмечая его и на улицах городов, и в кругу семьи.

С этой целью украинское правительство вполне может пойти на следующие шаги, к которому его подталкивают идеологи ревизионистского подхода в области исторической политики. Прежде всего, речь идет о планах лишить 9 мая статуса выходного дня — чтобы украинцы сидели на рабочих местах, вместо того, чтобы нести цветы к памятнику Неизвестному солдату и могилам погибших семьдесят с лишним назад предков. На этом публично настаивает Вятрович, и вполне очевидно, что его могут поддержать многие влиятельные фигуры в высших эшелонах украинского руководства.

Об этом говорит записанный 8 мая эфир на президентском телеканале «Прямий», где глава Института национальной памяти беседовал об исторических темах с Тарасом Березовцом — одним из топовых пиарщиков в окружении Петра Порошенко . «Пока 9 мая будет оставаться выходным, мы не избежим попыток походить с портретом Сталина», — заявил Вятрович. «Мы должны понимать необходимость переформатирования старых советских праздников, общественных элементов празднования, что уже идет в Украине… Надеюсь, что в следующем году будет возможность перенести выходной день с 9 на 8 мая», — еще более определенно пишет он в колонке для издания «Апостроф», попутно замечая, что это необходимо сделать с целью воспитания нового поколения украинцев.

Несложно догадаться, что в условиях подготовки к предвыборной кампании, когда разнообразные украинские политсилы будут ожесточенно бороться за голоса националистического электората, пытаясь до крайности обострить ради этого вопросы гуманитарной повестки, найдется немало тех, кто поспешит воплотить эти призывы в жизнь. Вопрос только в том, что первым выдвинет идею лишить 9 мая статуса выходного дня — вместе с Первомаем и 8 марта. Это могут быть как ультраправые политики из «Национального корпуса» и ВО «Свобода», так и «Народный фронт», или же сам президентский Блок Петра Порошенко. И нынешний состав парламента, скорее всего, соберет под эту инициативу необходимое количество голосов.

Впрочем, у Украины до сих пор остается шанс избежать этого сценария. И дело даже не в том, что социологические опросы говорят о стабильной популярности Дня Победы — ведь, согласно данным свежего опроса Киевского международного института социологии, 9 мая празднуют больше людей, чем День Независимости, День защитника Украины, День солидарности трудящихся и День Конституции — не говоря уже о потерявшейся в этом рейтинге дате 8 мая. А праздничный концерт «Интера», где активно поднимается тематика Дня Победы, уже не первый год имеет большой успех на украинском ТВ.

Все это практически не влияет на позицию Банковой и Грушевского — поскольку украинские власти привыкли игнорировать мнение электорального большинства. Однако события нынешней весны показывают, что политика исторического ревизионизма и ползучая реабилитация участников нацистских формирований вызывает все больше внимания за границей, а это приводит к определенному давлению на официальный Киев.

Заявление группы американских конгрессменов, озаботившихся проблемой украинского антисемитизма и отрицания Холокоста, которое прозвучало на фоне громких скандалов вокруг нацистского погрома цыган и юдофобских заявлений лидера одесского отделения запрещенного в РФ «Правого сектора», вызвало вполне очевидную реакцию в украинских верхах. Президент Порошенко заявил, что в стране будут принципиально бороться с ненавистью к евреям, Министерство внутренних дел Украины завело против ультраправых формальные уголовные дела, а Владимир Вятрович внезапно признался в том, что дивизия СС «Галичина» была орудием нацистской военной машины.

В этой связи важно понимать, что борьба за сохранение памяти об исторической победе над нацизмом может быть успешной даже в нынешней Украине. Предпосылкой к этому может быть неравнодушная позиция украинского общества, которое должно реагировать на все многочисленные попытки ревизовать украинскую историю, уравнивая победителей гитлеровской Германии с разгромленным их руками фашизмом. Об этих фактах нельзя молчать — необходимо показывать, что ползучая глорификация нацистских коллаборантов имеет прямую связь с ксенофобской риторикой ненависти и погромным насилием современных украинских ультраправых. И каждый раз информировать об этом широкий круг людей в Европе и США , апеллируя к их поддержке в борьбе против попыток отформатировать мировую историю.

Нужно вести свой бой, как это делали когда-то борцы с фашизмом — в каких бы сложных условиях не приходилось против него выступать. Они не отменят празднование Дня Победы, и не лишат его статуса выходного дня — если мы не допустим этого сами, солидарно выступая в защиту этой знаковой для всех даты.