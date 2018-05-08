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Политолог: Киев использует украинскую диаспору за рубежом в своих интересах
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Политолог: Киев использует украинскую диаспору за рубежом в своих интересах 

Украина.ру 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
«В Румынии существует только одно украиноязычное учебное заведение, причем это старшая школа (с 8-го класса), а количество учащихся в ней постепенно сокращается из-за негласной программы популяризации обучения на румынском языке. А в Венгрии украинских школ не существует вообще, при том, что в этой стране проживает до 100 тысяч этнических украинцев», — сообщил проректор по юридическим вопросам и международным связям в Европейском университете Максим Шевченко.
Реагируя на это замечание, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что украинская власть не проводит работу с украинской диаспорой за рубежом, а только использует, пытаясь получить от нее политическую поддержку.
Украинское правительство не берет пример с венгров и румын и не обеспечивает формирование групп украинских заявок на обучение на украинском.
«В венгерском законодательстве — насчет Румынии, к сожалению, не знаю — закреплена возможность полного обучения в школах, возможность сдавать выпускные тесты в школах и вступительные экзамены в университет на родном языке. Если бы условно десять украинцев, живущих в Венгрии, напишут заявление о том, что они хотят обучаться на украинском, им это обеспечат. О чем говорить, если в России как минимум 2 млн украинцев, а украинских школ практически нет, потому что нет желающих и нет усилий украинской власти. А в РФ 26 официальных языков наряду с русским», — посетовал эксперт.
На днях Минобразования Украины обнародовало для общественного обсуждения проект закона Украины «О полном общем среднем образовании».
Как сообщает пресс-служба ведомства, документ содержит ряд концептуальных изменений: новые механизмы доступности в получении полного общего среднего образования, формирования языковой среды, устранения дискриминации, создания условий для обеспечения «индивидуальной образовательной траектории» учеников.
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