Эксперт по образованию: В Закарпатье украинец чувствует себя иностранцем

Проректор по юридическим вопросам и международным связям в Европейском университете Максим Шевченко считает, что поддержка нацменьшинств — это задача государства, которое представляет эти меньшинства. В связи с этим Венгрия может выделить деньги для создания с нуля венгерских школ на Украине . Такая возможность предусмотрена базовым законом про образование и законопроектом «О полном общем среднем образовании».

«Не совсем логично, что обучение граждан Украины осуществляется на иностранном языке за счет государства Украина. Путешествуя по Закарпатской области и видя целые села и городки, где компактно проживают румыны и венгры, чувствуешь себя иностранцем в своей собственной стране. Так как в этих местах практически отсутствует украинский язык в разговорной речи и вывески на украинском. Эта ситуация ненормальна», — выразил позицию Тимошенко.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подчеркнул, что украинская власть запустила этот регион, поэтому случился такой перекос, когда нацменьшинства не знают языка той страны, в которой проживают.

Он предложил выгнать местных начальников управления образования, директоров и учителей местных школ, которые банально не обеспечивают нормальное изучение украинского языка. Проблема не в том, что там слишком много венгерского, а в том, что украинскому, как кстати и английскому, там нормально не обучают, сказал он.

«При этом Украина совершила еще одну ошибку, когда разделила нацобщины на нацменьшинства стран ЕС , 40% из которых могут получить возможность обучения на родном языке в старших классах. И на другие нацменьшинства, в которых только 20% могут получить среднее образование на родном языке», — добавил аналитик.

Такой подход, по мнению политолога, прямо нарушает украинскую Конституцию, Конвенцию защиты национальных меньшинств и закон о ратификации Европейской хартии региональных языковых меньшинств. Ведь эти люди — все равно граждане Украины, которые родились и выросли в этой стране.