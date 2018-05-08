Никто не забыт, ничто не забыто

Во всем цивилизованном мире, а в особенности в странах постсоветского пространства, идет подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы над фашизмом — планируются площади для проведения мероприятий, на улицах развешиваются яркие флаги, лидеры государств готовятся произнести проникновенные речи, выражающие благодарность предкам. Большое внимание уделяется обеспечению безопасности во время памятных мероприятий.

Тревожной обстановкой во время празднования 9 мая славится Украина , внесшая огромный вклад в общее дело. Дело в том, что политический курс «на Запад», взятый после прихода к власти нынешнего лидера страны Петра Порошенко , напрямую способствует новому витку развития агрессивных националистических профашистских движений. Безнаказанность идеологических фанатиков стала одной из главных причин значительного повышения уровня преступности по всей территории страны.

Как говорится, «кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Ярким примером является наше государство. Это не пророссийский, а общий праздник для всех государств, остановивших третий рейх, даже действующий политический курс и негативное отношение в России не дает право нашим властям забывать о великой Победе, о наших живущих и погибших ветеранах.

Президент не только не предпринимает мер для нейтрализации растущего общественного напряжения, но и поощряет преступные действия чувствующих свободу националистов своими политическими решениями и заявлениями, в том числе запретами на проведение праздничных шествий, акций, ношения символики. Порошенко является причиной усугубляющегося раскола внутри страны, у населения которой не совпадают политические и общественные взгляды, хотя функция лидера государства заключается как раз в обратном — в сплочении своего народа.

Предыдущее празднование Дня Победы в Украине обернулось необоснованным задержанием сотен граждан, столкновениями буйствующих националистов с правоохранительными органами , непозволительными выходками противников проведения памятных акций. Огромное количество граждан Украины желают открыто праздновать 9 мая, однако выходят на праздник лишь несколько тысяч — те, кто сумел перебороть страх.

Ветераны говорят: «Не всех мы тогда победили…». И это действительно так. Действующее руководство Украины во главе с Порошенко всеми силами старается стереть народную память о великой Победе, стремится навязать новую лживую историю, делает из предателей героев, топчет устоявшиеся для миллионов граждан Украины ценности. Действующий лидер страны запрещает носить Георгиевскую ленту — символ памяти о Подвиге, принуждает не говорить о том, что Победу добыли все вместе, требует выбросить из памяти все воспоминания об этом дне. К сожалению для него, это невозможно: слишком много крови наших предков было пролито для достижения победы над фашистским режимом, чтобы это забыть.