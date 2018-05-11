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В СЦКК сообщили о гибели военнослужащего Народной милиции ЛНР при обстреле
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В СЦКК сообщили о гибели военнослужащего Народной милиции ЛНР при обстреле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Одиннадцатого мая 2018 года в 13.05 в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ с направления населенного пункта Луганское в направлении населенного пункта Нижнее Лозовое с применением минометов калибра 120 миллиметров (10 мин) погиб военнослужащий Народной милиции", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
Представители ЛНР в СЦКК призвали Специальную мониторинговую мисси (СММ) ОБСЕ и контактную группу в Минске «дать самую жесткую оценку данному преступлению на очередных переговорах».
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