В СЦКК сообщили о гибели военнослужащего Народной милиции ЛНР при обстреле

ЛУГАНСК , 11 мая — РИА Новости . В результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Одиннадцатого мая 2018 года в 13.05 в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ с направления населенного пункта Луганское в направлении населенного пункта Нижнее Лозовое с применением минометов калибра 120 миллиметров (10 мин) погиб военнослужащий Народной милиции", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.