Ещё
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
30 марта в Донбассе вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и БМП-1, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново и Пришиб.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские военные, в свою очередь, во вторник заявили о 42 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.
Согласно сообщению пресс-центра операции в соцсети Facebook, ополченцы «42 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 — применяли запрещенные минскими договоренностями минометы».
Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, убит один ополченец, трое ранены. Подтверждением этих данных со стороны ополченцев РИА Новости не располагает.
"Пятнадцатого мая зафиксировано 7 случаев открытия огня… по нашим позициям с целью спровоцировать огонь в ответ", — добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
РИА Новости: последние новости
На Украине появилась "патрульная полиция Крыма" Силовики готовятся к активизации боевых действий, заявили в ДНР Сурганову не пустили на Украину
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция вернула Севастополь Украине473
«Верните мне ее, мне без нее плохо»68
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне46
«Разумные люди не хотят конфронтации с Россией»86
Назван победитель боя Су-57 и F-22195
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа новая версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия Азия
00:27
Нелепое селфи мамаши убило ребёнка
Происшествия Общество
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
00:26
«Зимнюю вишню» начали сносить в прямом эфире
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение