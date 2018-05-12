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В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ и одном погибшем за сутки
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В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны ВСУ и одном погибшем за сутки 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики за сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, один военный погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
30 марта в Донбассе вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново, Нижнее Лозовое, Желобок, Лозовое, Калиновка.
"В результате обстрела территории Луганской народной республики в 13.05 11 мая 2018 года со стороны ВСУ из миномета калибром 120 миллиметров (10 мин) с направления Луганское в направлении Нижнее Лозовое получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью, один военнослужащий Народной милиции", — уточнили в пресс-службе.
Всего по территории республики было выпущено порядка 130 снарядов, мин и гранат.
Представители операции Объединенных сил Украины, в свою очередь, заявили о трех раненых украинских военных при 50 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.
"За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной и контролируемой. Активные боевые действия продолжались во всех направлениях… (Ополченцы — ред.) за прошедшие сутки 50 раз нарушали минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения… Во время боевых действий трое наших защитников были ранены и эвакуированы в госпиталь", — говорится в сообщении пресс-центра операции в Facebook.
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